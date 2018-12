La Lozère à l'affiche dans le film "Rémi sans famille"

C'est en partie en Lozère, sur l'Aubrac que le film "Rémi sans famille" d'Antoine Blossier actuellement en salles a été tourné. Il a notamment pour décors le village de Nasbinals, la Cascade du Déroc et le lac de Saint Andéol.

Nasbinals, France

C'est en 2017 que le film "Rémi sans famille " a été tourné. Ils est inspiré de "Sans famille" , le roman d'Hector Malot, paru en 1878, il relate l'histoire de Rémi, orphelin recueilli par la famille Barberin avant d'être confié à un musicien ambulant, Signor Vitalis. Aux côtés du saltimbanque, le jeune Rémi va parcourir les routes de France et d'Angleterre et lever le voile sur ses origines. Le film est l'occasion de découvrir les magnifiques paysages de la Lozère, notamment ceux de l'Aubrac puisqu'une partie des scènes ont été tournées près de Nasbinals, à la cascade du Déroc ou près du Lac de Saint Andéol.

Une aventure inoubliable pour Coryne et Laurent

Coryne et Laurent Champredonde, élève des vaches Aubrac à la Ferme des Nègres près de Nasbinals. Ils ont hébergé pendant 15 jours une partie de l'équipe du tournage dans leur gite. L'occasion pour eux de découvrir les coulisses de ce tournage.

"Franchement, ça a été une aventure qu'on n'oubliera jamais parce que c'est un monde qui est quand même à part. On a vraiment baigné dans le tournage pendant 15 jours. Il y a plein de petits effets spéciaux qu'on ne voit pas quand on regarde un film."

Coryne Champredonde qui a hébergé une partie de l'équipe du tournage dans son gite Copier

Revoir le film une deuxième fois

Coryne a déjà vu le film. Elle a hâte de le voir une deuxième fois. "On est tellement attachés aux petits détails parce qu'on a assisté à certaines séquences que j'aimerais bien le revoir pour bien m'imprégner de l'histoire". C'est celle de Rémi, jeune orphelin recueilli par la famille Barberin avant d'être confié à un musicien ambulant, Signor Vitalis. Aux côtés du saltimbanque, le jeune Rémi va parcourir les routes de France et d'Angleterre et lever le voile sur ses origines.

"Un film vraiment magnifique" Copier

Coryne assure que sa maman qui a regardé le film avec elle, a pleuré. Elle le conseille à tout le monde, petits et grands en cette période de fin d'année.