La Ludothèque de Douadic fête ses 10 ans!

Dix ans déjà que la petite structure en plein cœur du Parc naturel de la Brenne a ouvert ses portes.... Et c'est un vrai succès !

Avec minutie, Manon dépose de jolies étoiles sur le gâteau d'anniversaire de la ludothèque. La petite-fille de 4 ans est une habituée. Avant elle, ses aînés venaient déjà profiter des jeux proposés par l'établissement.

"120 familles viennent régulièrement, explique Stéphanie Saudrais, coordinatrice à la maison de la petite enfance du Parc naturel régional de la Brenne. Essentiellement des gens du parc mais on a aussi des familles venues de la Roche Posay ou même d'Ardentes. On a aussi des touristes l'été, des grands-parents avec leurs petits enfants ou encore des assistantes maternelles. Quand on voit le succès, on se rend compte qu'on répond à un vrai besoin!"

1.500 à 1.800 jeux sont proposés par la Ludothèque © Radio France - Gaëlle Fontenit

Avec plus de 1500 jeux proposés - jeux de société, jeux d'imitation, mais aussi jeux d'extérieur- la ludothèque a su diversifier ses activités et invite régulièrement ses adhérents à des ateliers. "*_Chaque année, nous rachetons une cinquantaine de nouveaux jeux*"_ précise Stéphanie Saudrais.

Pour fêter son anniversaire, la ludothèque propose une soirée adulte et ado le 12 mai puis le samedi 20 mai, les jeux investiront le centre bourg de Douadic.