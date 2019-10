"La Lune des Pauvres", la nouvelle création du Théâtre de Laval

Le Théâtre de Laval n'est pas seulement un lieu de représentation mais aussi de création. Il a participé à la naissance de la pièce, "La Lune des Pauvres", adaptée du texte de Jean-Pierre Siméon. Virginie Fouchault s'est chargée de la mise en scène et c'est à voir ces 3 et 4 octobre à Laval.

Laval, France

Une pièce de théâtre a été en partie créée à Laval. C'est "La Lune des Pauvres" que vous pourrez découvrir ce jeudi 3 et ce vendredi 4 octobre sur les planches au Théâtre de Laval. Cette adaptation du texte de Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge, c'est l'histoire des personnages Vrogne et Pinaille, mise en scène par Virginie Fouchault.

La patte de cette metteure en scène dans la pièce, c'est notamment quand elle aborde deux thèmes qui lui sont chers, l'amour et la pauvreté. "La pauvreté est un postulat de départ car ce sont deux personnages qui font la manche et la route ensemble. [...] D'un coup, une troisième personne arrive, le regard porté sur eux devient noble, et ça bouge tout en eux", explique Virginie Fouchault.

Du son et des images pour entrer dans l'espace des personnages

Virginie Fouchault nous explique justement son travail de mise en scène et ce que cela va donner sur scène pour les spectateurs. "Ils vont avoir une demi-lune avec trois personnages qui vont répondre à une histoire racontée par un chœur pris en charge, par un seul homme, Gérald Bertevas qui est à la fois musicien, chanteur et comédien. Ce chœur va embarquer tout le monde sur cette demi-lune bateau", décrit la metteure en scène.

"La Lune des Pauvres", c'est donc au Théâtre de Laval ce jeudi 3 octobre à 14h (pour les scolaires) et 20h30 et puis ce vendredi 4 octobre à 20h30. La pièce sera aussi le 14 novembre au Kiosque de Mayenne (14h et 20h30). Ce 3 octobre, à Laval, vous pouvez également rencontrer Jean-Pierre Siméon, sur inscription via le site du Théâtre.