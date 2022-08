La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, une priorité au V and B Fest' à Château-Gontier

Le V and B Fest', qui démarre ce vendredi 25 août à Château-Gontier-sur-Mayenne, s'associe au dispositif Safer afin d'agir contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles lors de ce festival de musique qui va attirer plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.