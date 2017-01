La machine à rêves du cirque Bouglione s’arrête à Auxerre

Le célèbre cirque Bouglione fait étape à Auxerre du jeudi 26 au dimanche 29 janvier. Un dispositif impressionnant, une véritable usine sur roulette avec plusieurs dizaines de personnes et des tonnes de matériel. Tout cela au service du public et de la magie.

Au cirque Bouglione, on ne plaisante pas avec le show. Après plus de 30 ans d’absence dans les villes de France, la troupe historique, installée au cirque d’hiver à Paris depuis 1934, a repris la route. Avec un spectacle de deux heures environ intitulé Festif.

Ce spectacle propose tout ce qu’on peut attendre au cirque : des acrobates, des clowns, des animaux dressés. "Il y a aussi un orchestre qui joue en direct et des danseuses qui encadrent Madame Loyal", précise Patrice Roche, le manager de la tournée.

Une entreprise sur roues

La tournée a débuté en septembre. La caravane va sillonner les routes de France jusqu’en juin.

Et un spectacle de Bouglione, ce n’est pas une mince affaire. Il y a d’abord ce chapiteau de 17 mètres de haut, qui peut contenir 1800 personnes. Il y a 200 projecteurs, plus de 120 artistes, trois éléphants, huit fauves, dix chevaux... Il faut 70 véhicules pour transporter cette immense installation !

Une petite entreprise sur roues et c’est Patrice Roche, le manager, qui est à la tête de tout ça. Il reconnait que c’est gigantesque : "Oui, c’est une véritable salle de spectacle qui bouge."

Une grosse machine, donc, mais Patrice Roche préfère parler de famille : "environ un tiers des gens sont des artistes ou des techniciens directement affrétés au spectacle. Et puis après, il y a tous le personnel technique. Il faut des chauffeurs, des mécaniciens, des cuisinières, du personnel administratif. C’est une entreprise et c’est aussi un petit village qui se déplace."

Ce qui me plait, c’est la solidarité, c’est l’entraide.

Cette famille du cirque, Cyrille l'a choisie après le bac. Le jeune homme est responsable de la billetterie. C'est sa 7e tournée. Et il est heureux, dans la caravane Bouglione. "Ce qui me plait, c’est la solidarité, c’est l’entraide. C’est une grosse force, dans une société où c’est beaucoup du chacun pour soi. Alors c’est important de vivre ça dans son métier et dans sa passion". Le jeune homme a d’ailleurs l’impression que cette atmosphère d’entraide et de partage se ressent, dans le spectacle.

Les fauves de Bouglione ne sont pas frileux

Chaque semaine, une nouvelle ville. Chaque soir, un nouveau public. Une vie sur les routes et sous les projecteurs. Cette vie, Tom Dieck Jr l’a toujours connue. Ce dresseur de fauves, fils et petit-fils de dresseur de fauves, n'imagine pas vivre autrement. "Je suis en tournée depuis ma naissance. Je n’ai vraiment rien connu d’autre. Et comme toute personne qui est née dedans et qui a grandi avec, j’ai du mal à rester longtemps sur place. Après un mois, un mois et demi, j’ai envie de repartir !"

Les fauves dressés par Tom n'hésitent pas à prendre l'air, sur le parking de la Noue. © Radio France - Delphine Martin

Sur le parking de la Noue, Tom bichonne ses lions, ses tigres et ses 2 ligrons (croisement d’une tigresse et d’un lion). Visiblement, les fauves n'ont pas froid. L’artiste leur parle dans un mélange d’anglais et d’allemand. C’est pour eux qu’ils aiment son travail. Pour le public aussi. "Quand le numéro est fini, que la lumière est éteinte et que les gens sont encore en train d’applaudir, on se dit ouah ! C’est un sentiment qu’on ne peut pas décrire. "

Le cirque, c’est quelque chose d’authentique. Qu’est-ce qu’il y a d’autre, d’authentique, actuellement ?

Derrière le grillage, Patrice le manager regarde son jeune collègue en souriant. Visiblement heureux d’être là, de faire partie d’un spectacle qui ne se démodera jamais, selon lui : "Le cirque, c’est quelque chose d’authentique. Qu’est-ce qu’il y a d’autre, d’authentique, actuellement", s’interroge-t-il. "On est abreuvés d’images à la télévision. On sait que tout est monté, coupé. Alors qu’au cirque, tout est en live ! Et c’est un spectacle universel. Les gens du monde entier se retrouvent autour d’une piste de cirque. "

Patrice, Cyrille, Tom et les 120 collègues du cirque Bouglione seront sur la route jusqu'en juin.

Les Bonnes Ondes : "Le cirque Bouglione s'installe à Auxerre" - Le reportage de Delphine Martin

Le cirque Bouglione se produit jeudi 26 à 19h30 et vendredi 27 à 20h. Quatre représentations sont aussi prévues samedi et dimanche.

Le chapiteau est chauffé.

Les places coutent 15 euros pour les enfants. Et de 15 à 50 euros, selon les places, pour les adultes.