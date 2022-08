La Madone des motards de retour à Porcaro pour une 43ème édition

Ce lundi 15 août, les chrétiens célèbrent la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. De nombreuses manifestations lui sont consacrées comme ce pardon des motards à Porcaro dans le Morbihan. Des milliers d’amateurs de deux roues s’y retrouvent pour faire bénir leur moto et demander protection. L'évènement, la Madone des motards, dure deux jours et revient sous sa forme initiale cette année après deux ans de crise sanitaire.

Bénédiction des motos

"C'est le pèlerinage des motards", confie Jérôme, venu avec son fils, "on rend hommage aux copains qui ont eu des accidents et on vient aussi chercher la protection de la Madone pour l'année à venir." Si la plupart des motards présents sont des habitués de l'évènement, ce n'est pas le cas de Pierre. Agé de 75 ans, ce motard vient pour la première fois, accompagné de sa fille. "Je me suis laissé tenter par des amis qui ne loupent aucune édition. Je suis venu voir notre Madone et rencontrer des passionnés de moto comme moi."

Les motards sont arrivés tôt pour assister à la messe ce dimanche matin © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'aumônier de la madone des motards c’est le Père Christian Chérel, très heureux de participer à l’évènement depuis deux ans. Lundi après-midi, il va bénir toutes les motos présentes avant le départ de la balade jusqu'à Elven. "Je suis très heureux d'être parmi les motards, c'est une ambiance extraordinaire. La fête et la religion, ça ne s'oppose pas !"

La Madone des motards a commencé ce dimanche par la messe © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un moment de recueillement

Si l'évènement permet de se retrouver et de profiter des festivités, le moment est aussi au recueillement. A l'accueil du village des motards, dans le centre de Porcaro, les visiteurs sont dirigés, s'ils le souhaitent, vers la Chapelle de la Madone. "Les gens peuvent se recueillir et y déposer des fleurs, des photos, des mots, en souvenir des personnes disparues sur les routes, à moto", confie Edwige, l'une des bénévoles.

Le maître mot de la Madone des motards c'est Souviens toi et sois prudent. La chapelle est là pour le rappeler

Les motards peuvent se recueillir à la Chapelle de la Madone © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une balade dans le département

Les deux jours de bénédiction et de fête s'achèvent lundi après-midi, par une balade à moto de 57 kilomètres. Départ à 16h30 de Porcaro, direction Elven. Tout le programme est à retrouver sur le site de l'évènement.