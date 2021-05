VIDEO La "magic caravane" : le nouveau tour du magicien Poitevin

Heureusement la bonne humeur et la motivation sont intactes mais Maurice Douda reconnait qu'il y a eu "des moment de doute" avec l'arrêt de son activité à cause de la pandémie de Covid. Après s'être "reposé, avoir rangé son bureau" il s'est lancé dans une nouvelle aventure : une scène mobile. Le célèbre magicien poitevin (que le grand public a pu découvrir dans "la France a un incroyable" talent sur M6) relève un nouveau challenge avec cette caravane et un nouveau spectacle. La bonne nouvelle c'est que l'agenda commence à méchamment se remplir pour les prochaines semaines.