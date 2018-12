La magie de Noël s'installe à Dijon

Dijon, France

C'est parti pour les illuminations et le marché de Noël de Dijon. Les Féeries de Noël devaient être inaugurées en grande pompe ce 1er décembre à 18h, mais les « gilets jaunes », qui avaient manifesté en ville l’après-midi, menaçaient de perturber la cérémonie, qui a été annulée. Les festivités, elles, étaient bien présentes, chalets, patinoire éphémère, manèges, et grande roue.

La foule entre les chalets place Darcy © Radio France - Jacky Page

Des effluves de vin chaud flottent autour des chalets installés place Darcy, devant la porte Guillaume, enveloppée de guirlandes lumineuses qui scintillent de mille feux. Les chalets, fabriqués en Côte-d’Or, arborent tous la chouette, symbole de la ville. Il y a les habitués, fidèles chaque année, comme cette Dijonnaise qui remarque « qu’il y a beaucoup moins d’objets made in China, ce qui n’est pas plus mal ». Effectivement, cette année, grâce à un partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, l’artisanat côte-d’orien est bien représenté.

Pas de marché de Noël sans vin chaud © Radio France - Jacky Page

Honneur aux artisans locaux

Bénédicte Dieudonné est installée à Saint-Julien, où elle fabrique des objets de décoration et d'art de la table en verre coloré et porcelaine. « J’ai été invitée par la chambre des métiers à occuper un chalet en temps partagé avec d’autres artisans. C’est l’opportunité pour moi d’être visible sur Dijon. Quand on est en milieu rural, ce n’est pas évident que les gens nous connaissent. » Des articles ont été spécialement conçus pour ce marché de Noël, tels que des bols décorés avec des petits lutins.

Premier marché de Noël pour Bénédicte Dieudonné, artisane à Saint-Julien © Radio France - Jacky Page

A quelques mètres de là, Liliane Tournier participe elle aussi à son premier marché de Noël dijonnais. Elle a son atelier rue Cazotte. La gamme Guili Gribouilli, c’est une collection 100% dijonnaise d’articles textiles à destination des tout-petits. « Ça me fait de la communication pour ma boutique, et ça m’apporte une nouvelle clientèle ».

Pour Liliane Tournier, c'est l'occasion de mieux faire connaître les articles qu'elle fabrique dans son atelier dijonnais © Radio France - Jacky Page

Retrouver son âme d'enfant

Dans le village de Noël, les enfants ne sont pas les seuls à avoir les yeux qui brillent. La magie de Noël opère toujours pour Fatima, qui a quitté l'enfance depuis longtemps et ne manquerait pour rien au monde une visite dans ce lieu qui lui apporte « un peu de féerie, de gaieté, de lumière ». Sans doute comme pour tous les visiteurs du marché de Noël, elle avoue « y retrouver son âme d’enfant ».

Le village de Noël, c'est aussi rue de la Liberté © Radio France - Jacky Page

Vous trouverez les différentes installations des Féeries de Noël place Darcy, place de la Libération, place de la République, place des Cordeliers ainsi que rue de la Liberté. C'est jusqu'au 6 janvier.