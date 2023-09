La " Magie du Pré-Cinéma " en expo à Bourges

A Bourges, quatre expositions en une : la ville vous propose un parcours à la découverte de la préhistoire du cinéma. Ce qu'on appelle le pré-cinéma. Tout commence à la médiathèque Leïla Slimani puis à la bibliothèque des Quatre Piliers dans le centre ville et ça se poursuit à la bibliothèque des Gibjoncs et celle du Val d'Auron. Un collectionneur de Versailles (qui posséde une résidence à Saint-Amand-Montrond) a accumulé des milliers de pièces qui retracent la manière dont l'homme a cherché à comprendre le mouvement, bien avant l'invention du cinéma. " La Magie du Pré-Cinéma " est à découvrir jusqu'au 2 décembre à Bourges (pour la bibliothèque des Quatre Piliers), jusqu'au 6 janvier pour les autres lieux.

François Poey-lafrance devant des plaques animées exposées à la bibliothèque des Quatre Piliers à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'ancêtre du projecteur de cinéma, c'est la lanterne magique. François Poey-lafrance expose notamment des dizaines de plaques animées à la bibliothèque des Quatre Piliers. Certaines datent du XVIIIéme siècle, deux-cents avant l'invention du cinéma : " C'est de la peinture sur verre. Ce sont des plaques animées, décrit le collectionneur. On peut les comparer à des diapositives. On dit animées parce qu'il y a des petites tiges métalliques qui permettent de reproduire deux mouvements. Là par exemple, on a un paon qui fait la roue. Si je manipule cette petite tige, et bien il ne fait plus la roue. On utilisait ces plaques devant une source lumineuse. Cela pouvait être une bougie, ou une lampe à pétrole, et on projetait cela à la manière d'un projecteur de diapositives."

Certaines plaques animées datent du XVIIIéme siècle © Radio France - Michel Benoit

Des colporteurs allaient de ville en ville avec leur matériel, souvent accompagnés d'un petit singe (comme dans Sans famille d'Hector Malot) pour proposer des projections privées. Certains de ces appareils ont été déclinés comme jouets pour les enfants : " Le premier appareil très connu s'appelle le thaumatrope, poursuit François Poey-lafrance. C'est un petit bout de carton tenu avec une ficelle et qui remue. On a le zootrope, le praxinoscope, le phenakistiscope. Je vous en montre à la médiathèque. Toutes ces inventions ont été réalisées pour connaître le fonctionnement de l'oeil et quand on a maîtirsé tous ces systèmes, on les a fabriqués pour les enfants. C'est magique ! Et surtout, ça témoigne d'un temps passé, d'une époque, d'un état d'esprit disparu. On retrouve des scènes du quotidien. Sur beaucoup de gravures, on voit les rues de certaines villes. C'est tout un monde qu'on a oublié."

Deux lanternes magiques © Radio France - Michel Benoit

François Poey-lafrance voudrait ouvrir un musée en Berry, sur le pré-cinéma. Cela lui permettrait de faire de la place chez lui tout en partageant sa passion. Si vous pouvez l'aider, n'hésitez pas à le contacter : francois.poeylafrance@gmail.com