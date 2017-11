La maire de Saint-Etienne de Tinée : "Nous avons 40 cm de neige, la saison du ski est lancée"

Les stations de ski s’apprêtent à ouvrir sur le Mercantour. Nous en avons parlé avec la maire de Saint-Etienne de Tinée.

Colette Fabron est la maire de Saint-Etienne de Tinée. Elle était notre invitée à 7h50 ce vendredi sur France Bleu Azur.

"La saison s'annonce très belle"

40 centimètres de neige, le froid, les conditions sont idéales pour le moment pour bien commencer la saison hivernale. C'est ce que nous a expliqué la maire de Saint-Etienne de Tinée, Colette Fabron. La neige est arrivée plus tôt que l'an dernier et c'est une bonne nouvelle pour les stations de ski : "Nous recevons énormément d'appels depuis l'arrivée de la neige. Les offices de tourismes reçoivent entre 10 et 20 % d'appels en plus. Tout est prêt pour accueillir les skieurs. La saison s'annonce très belle."

Les stations ouvrent officiellement le 2 décembre pour Isola 2 000 et le 9 décembre pour Auron.