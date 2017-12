Saint-Pierreville, France

Le château trône toujours sur son promontoire dominant le village de Saint-Pierreville. Mais ce n'est plus qu'une ruine. Il n'y a plus de toit, les fenêtres ont éclaté et les murs de pierre sont fragilisés. Il faut dire qu'il y a un an, son propriétaire mettait le feu au château. Il en interdisait l'accès au secours en tirant sur les pompiers. Finalement ce néerlandais est mort dans l'incendie.

Une succession difficile

On sait aujourd'hui que les héritiers directs du propriétaire ont refusé l'héritage. Mais d'autres personnes peuvent prétendre à cette succession. Il s'agit donc de poursuivre et terminer cette succession ce qui peut prendre beaucoup de temps. Le cas échéant, le château pourrait être mis en vente.

La batisse du XVème siècle n'a plus de toit © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La maire souhaiterait que le château rejoigne le domaine public

Sabine Loulier, la maire de Saint-Pierreville est très attachée à ce château emblématique de la commune comme tous les habitants. Elle souhaiterait donc préempter si le château est un jour en vente. Mais la première magistrate sait aussi que la commune n'a pas les moyens d'acquérir et de réhabiliter le bâtiment. Elle pense demander des subventions au département et à la région, mais elle veut aussi faire appel à des mécènes et pourquoi pas à des entreprises. Le château pourrait être donc ouvert à la visite ce qui réjouit les commerçants. Depuis la fermeture des structures d'accueil qui n'étaient pas du tout aux normes au sein du château le village est moins animé l'été.