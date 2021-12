L'événement qui doit réunir 9.000 personnes en deux jours samedi et dimanche prochain à la Halle d'Iraty risque de "créer des foyers épidémiques", explique la maire de Biarritz Maider Arosteguy.

La mairie de Biarritz et la préfecture décident d'annuler le festival de musique électronique Elrow

À cause de la situation sanitaire, la maire de Biarritz, Maider Arosteguy et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ont décidé mercredi 1er décembre d'annuler ou tout du moins de demander un report du festival de musique électronique Elrow, qui devait réunir samedi 4 et dimanche 5 décembre 9.000 personnes à la Halle d'Iraty.

La maire de Biarritz interpellée par les professionnels de santé

"Il faut absolument prendre, prendre toutes les mesures visant à éviter un cluster [foyer épidémique, NDLR], avance Maider Arosteguy pour se justifier d'avoir pris la plume afin de demander au préfet d'annuler le festival Elrow. Or, 9.000 personnes, même avec les règles sanitaires, enlevant le masque à l'intérieur pour boire et pour manger, c'est nécessairement la création de cluster."

D'après l'édile, un foyer épidémique à Biarritz, "20 jours avant les fêtes de Noël" serait dramatique. "On n'a pas envie de créer des drames dans les familles. Tout ça parce qu'on n'a pas pris la mesure nécessaire qui est celle de demander le report à l'organisateur de cette manifestation".

Un événement "magnifique, mais maintenant, ce n'est pas possible". ─ Maider Arosteguy

Selon Maider Arosteguy qui a fait un point avec Michel Glanes, le directeur du centre hospitalier de la côte basque, on arrive "à saturation des lits de réanimation." Les professionnels de santé ont même interpellé la maire de Biarritz sur ce festival de musique, censé réunir des milliers de personnes en pleine cinquième vague. "Tous ceux que j'ai croisés m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas si cet événement avait lieu."

Qui va rembourser les places ?

La mairie de Biarritz ne souhaite pas pour autant annuler purement et simplement le festival Elrow. Elle est favorable à un report de l'événement quand la situation épidémique sera plus calme.

Si remboursement des frais engagés il doit y avoir, l'organisateur devra se tourner "vers Biarritz Tourisme qui gère la Halle d'Iraty pour le compte de l'agglomération", explique Maider Arosteguy.

La situation épidémique dans notre département

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix