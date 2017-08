La mairie de Dijon prend le mal des algues à la racine

Vous avez peut-être croisé une étrange machine cet été sur les bords du lac Kir : il s'agit de la nouvelle faucardeuse de la mairie, qui marche à plein régime depuis le début du mois de juin.

Depuis un peu plus de dix ans maintenant, les algues reviennent chaque année envahir les eaux du lac. Plutôt que de continuer à louer à des coûts exorbitants, les élus ont donc décidé d'investir 100.000 euros dans cet engin, notamment pour permettre la continuité de toutes les activités nautiques. c'est ce qu'explique Patrice Chateau, le délégué à l'environnement à la mairie de Dijon.

Le bras à couper ou ramasser les algues mesures environ deux mètres cinquante © Radio France - Arnaud Racapé

"On cherche à garantir la continuité des activités sur le lac et autour du lac. On est très soucieux du confort des baigneurs, et puis de la faisabilité de toutes les activités commerciales et sportives sur le lac : le canoë, le triathlon, le feu d’artifice, les concerts." Il faut dire que la mairie a été quelque peu échaudée par la situation de l'été 2016 : "l'année dernière, c'était un année noire puisqu'on a eu 70% de la surface du lac envahis par les algues. A cette époque nous louions ce matériel et il n'était plus disponible au moment où nous en avions besoin, c'est pourquoi on a changé notre méthode."

Tank amphibie

Alors à quoi ressemble-t-elle cette fameuse faucardeuse ? Eh bien un peu à un tank amphibie, avec son système à chenille mécanique, sa cabine de commandes et son grand bras articulé pour couper ou ramasser les algues. Franck Genelot est le directeur d'exploitation de la ville de Dijon. "On procède en deux phases. D'abord la coupe, les herbes sont coupées à une profondeur d'un mètre cinquante ou deux mètres avec un lamier, et le surlendemain on vient ramasser ces herbes. En terme de rendement, c'est environ un hectare sur deux jours."

Démarche écolo

Et mis à part le gasoil consommé chaque jour depuis le mois de juin, la démarche se veut aussi écologique :"Ces herbes sont stockées sur un site proche du lac, le temps de sécher, et ensuite tout est est repassé en traitement de compostage, avec le reste des déchets végétaux de la ville de Dijon", précise Franck Genelot.

Autour du lac, des tas d'algues sèchent en attendant d'être transformés en compost © Radio France - Arnaud Racapé

Autre avantage, la plage est belle, le lieu préservé, les touristes ravis, etc. Bref, ça valait bien l'investissement explique Patrice Chateau : "Oui tout le monde a le sourire cette année, j'ai des bons retours. C'est sur que 100.000 c'est une somme que nous avons dépensée sur le budget de cette année, mais le retour sur investissement va être très rapide de toutes manières." D'autant que depuis dix ans, la ville dépensait en moyenne 25.000 euros pour louer cette même machine.

Depuis le début du mois de juin, 200 tonnes d'algues ont été ramassées et transformées en compost. On s'attend à récolter 400 tonnes au total d'ici l'automne.