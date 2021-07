La mairie de Paris confirme qu'il y aura bien un stade éphémère dédié aux JO au Trocadéro

Malgré un couac au Conseil de Paris la semaine dernière, LR, MoDem et EELV bloquant le mécanisme financier, le stade éphémère dédié aux JO au Trocadéro démarrera bien le 23 juillet, ont confirmé les organisateurs des JO de Paris 2024 et la ville de Paris jeudi dans un communiqué.

Les Jeux Olympiques de Tokyo seront diffusés comme prévu dès le 23 juillet sur des écrans géants dans un stade éphémère au Trocadéro, la mairie de Paris et les organisateurs de Paris 2024 l'ont confirmé ce jeudi. Le projet semblait menacé par le rejet la semaine dernière en Conseil de Paris de son mécanisme de financement. L'opposition de centre et de droite, mais aussi les élus EELV, pourtant dans la majorité, avaient voté contre. Outre les retransmissions, assurées par France Télévisions, il sera possible de pratiquer des disciplines olympiques et de participer à des activités culturelles dans ce "Live des Jeux", qui ouvrira à 10h pour son premier jour. Par ailleurs, les médaillés français, qui seront tenus de quitter le Japon entre 24 et 48 heures après leur victoire en raison des restrictions sanitaires viendront faire un tour au Trocadéro pour célébrer leur victoire.

La cérémonie de clôture des JO de Tokyo, le 8 août, marquera le passage de relais entre Tokyo et Paris. D'ici là, des retransmissions sur écrans géants et des événements sont prévus dans plusieurs villes d'Île-de-France, cpmme Versailles, Nanterre, La Défense, Colombes, La Courneuve, Guyancourt, Vaires-sur-Marne, ou encore Saint-Denis et le Parc Georges Valbon.