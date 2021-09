La mairie de Sarlat lance un appel aux dons pour restaurer le Palais épiscopal

Des vitraux endommagés et le toit qui s'effrite, l'extérieur du Palais épiscopal a besoin d'une rénovation. Le bâtiment possède une architecture rare en France, grâce à ses menuiseries à guillotine, c'est-à-dire les rebords doubles et coulissant des fenêtres, datant du 17ème siècle, aujourd'hui particulièrement endommagées. Grâce à la rénovation, Marc Pinta-Tourret, maire adjoint chargé du patrimoine, espère ouvrir de nouvelles opportunités pour l'édifice: "Cette rénovation, on en a besoin pour envisager de nouveaux projets dans le Palais. Il y a déjà l'Office de Tourisme, mais il y a aussi une pièce de 600 m2 vide, inutilisée. On aimerait bien y faire quelque chose."

Les vitraux et les menuiseries à guillotine sont particulièrement endommagés © Radio France - Mairie de Sarlat

La mairie lance un appel aux dons

Le Palais épiscopal a connu de nombreuses vies. Construit au XII siècle, il accueille à la Révolution à la fois la mairie, le siège de la police et une prison. C'est tout un patrimoine et une histoire que la restauration doit préserver. Sur les 200 000 euros nécessaires à la restauration, il en manque 10 000. La ville lance donc un appel aux dons via la plateforme de financement participatif Dartagnans. Petite particularité: selon la somme, le donneur obtient une récompense, allant d'un remerciement à des visites guidées privées des monuments de la ville.

La campagne aura lieu du 30 août au 15 octobre. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez passer par la plateforme Dartagnans ou par le site internet de la mairie de Sarlat.