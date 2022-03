La mairie de Strasbourg dévoile le programme du carnaval 2022

La mairie de Strasbourg a présenté ce mercredi matin les détails du carnaval 2022, après trois années d'annulation, à cause de la météo et de la crise sanitaire. Un carnaval entièrement repensé par la nouvelle municipalité. Fini la cavalcade dans les rues du centre-ville, cette édition 2022 se déroulera sur tout l'après-midi du dimanche 20 mars, sur un seul lieu : la place du marché du quartier Neudorf.

Une fausse polémique

"En cas de mauvaise météo on pourra se retrancher à 'l'intérieur de la halle du marché" explique Guillaume Lipsig, l'élu en charge de la politique évènementielle qui a tenu également à répondre à la polémique sur la fin de la cavalcade. "C'est une fausse polémique. La cavalcade était un évènement qui durait une heure et demie et où les gens restaient statiques, sans avoir la possibilité de participer. Là nous avons créé un évènement interactif" ajoute l'élu.

Les décors seront réalisés autour du thème du printemps - (Document mairie de Strasbourg)

Des paillettes 100% biodégradables

Au milieu de décors colorés et suspendus, les habitants pourront donc participer, de 14h à 18h, à différents ateliers : des ateliers maquillage, avec du maquillage et des paillettes 100% biodégradables à base de plantes, ainsi que des ateliers masques, pour que les enfants et parents puissent créer et peindre leurs propres masques.

Il y aura également un photomaton pop-up, où vous pourrez repartir avec votre portrait dessiné et puis un spectacle clôturera l'après midi. Un spectacle participatif sur le thème du printemps auquel les visiteurs pourront donc participer.