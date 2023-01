Quatre mois après la fermeture des musées de la ville de Strasbourg un jour de plus par semaine, la mairie veut faire marcher arrière. Elle étudie un retour à une ouverture six jours par semaine. Et assure que les fermetures n'ont pas eu d'impact sur la fréquentation.

Le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg La mairie de Strasbourg veut rouvrir ses musées 6 jours par semaine. Les musées strasbourgeois étaient fermés une journée supplémentaire depuis le 3 octobre. A l'époque la décision avait fait polémique . La ministre de la culture, ou encore Jack Lang, avaient critiqué vertement cette décision. A l'époque, la municipalité avait évoqué le prix du gaz ou encore les difficultés de recrutement pour justifier sa décision. Quatre mois plus tard, la mairie veut donc réélargir "l'amplitude horaire". Mais de toute façon, selon la municipalité, cette mesure n'a pas eu d'impact sur la fréquentation. Au contraire dit-elle, avec 576.000 visiteurs, les musées de Strasbourg signent selon elle d'excellents chiffres en 2022. +51% par rapport à l'an dernier, mais l'année a été marquée par des restrictions COVID. Mais surtout -17% de fréquentation seulement par rapport à 2019, année de référence. Année où un musée supplémentaire, le musée zoologique, était pourtant encore ouvert. Baisse des subventions de 2,5% pour les principales institutions culturelles Le musée alsacien, à Strasbourg La maire de Strasbourg est aussi revenue sur le budget de la culture. Elle confirme une baisse de 2.5% des subventions pour les grosses structures comme l'Opéra, le Maillon ou le TNS. En revanche les subventions sont maintenues pour les plus petites compagnies. L'aide à la création est aussi maintenue.