La mairie de Toulouse justifie l'installation de la patinoire au Capitole

"C’est un choix parfaitement assumé", se justifie Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, dans un communiqué envoyé ce vendredi 18 novembre. Il y aura bien une patinoire au Capitole cette année, malgré la crise énergétique. Pour justifier ce "choix", la mairie avance plusieurs arguments.

Une patinoire "sobre"

Dans son communiqué, la municipalité commence par rappeler qu'elle a annoncé un plan de sobriété le mois dernier : des mesures sur l'éclairage public et la circulation des métros notamment. En plus de ça, cette patinoire ne consommera pas énormément, d'après la mairie : "Le coût énergétique de cette patinoire est de 2 Kwh/m², soit 10 centimes/patineur, elle consomme l’énergie d’une année d’utilisation d’un réfrigérateur-congélateur" pour toute la durée du marché de Noël.

Un succès populaire ?

Autre argument avancé par la mairie : le caractère populaire de cette patinoire installée place du Capitole, qui permet "aux Toulousains qui n'ont pas la chance de partir pendant les vacances de se divertir à Toulouse et de faire découvrir au plus grand nombre la joie des sports d'hiver". Et c'est un succès d'après la mairie : "En six ans, sa fréquentation a augmenté de plus de 10.000 entrées".

Pour Jean-Luc Moudenc, c'est aussi, en ces temps, une installation qui met du baume au cœur : "Si comme moi, vous passez régulièrement place du Capitole, en particulier pendant cette période, vous savez à quel point leurs éclats de joie (des Toulousains, ndlr) sont réconfortants."

On ne connaît pas encore la date d'ouverture de la patinoire. Le marché de Noël, lui, ouvrira le 25 novembre.