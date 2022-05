La mairie de Toulouse ne prêtera pas de matériel cette année pour la fête de la musique

Cela fait bondir l'opposition de la mairie de Toulouse, dans un contexte toujours électoral faut-il le rappeler. La mairie de Toulouse vient d'annoncer à tous ceux qui ont déposé un dossier pour la fête de la musique 2022, qu'elle n'apportera "aucune aide logistique ni branchement électrique" cette année pour l'évènement du 21 juin. "Seules les barrières" pourront être fournies. Jonnhy Dunal, conseiller municipal en charge de l'évènementiel et de la sécurité, explique la situation.

Trop de demandes reçues donc du matériel pour personne

Après deux années plombées par l'épidémie de Covid, la mairie de Toulouse explique faire face à une explosion de demandes pour l'édition 2022 de la fête de la musique. "Nous avons 30% de demandes supplémentaires donc nous ne pouvons pas satisfaire toutes ces demandes en matière de logistique, d'apport matériel. Donc, pour une égalité de traitement, j'ai décidé de n'en prêter à personne", annonce Jonnhy Dunal. Plus de 300 dossiers ont été déposés auprès de la mairie de Toulouse, soit 30% de plus qu'en 2019.

"Pour une égalité de traitement, j'ai décidé de n'en prêter à personne." — Jonnhy Duval

Jonnhy Dunal rappelle que d'autres évènements ont lieu le 21 juin : "Il y a d'autres évènements le 21, ces évènements-là ont droit à du matériel". Le conseiller municipal invite les organisateurs de la fête de la musique "à retrouver le concept initial de cette fête c'est-à-dire, essayer d'être plus modeste dans les prestations".

Les comités de quartier le bec dans l'eau

Les groupes et comités de quartier apprennent donc la nouvelle trois semaines avant la fête de la musique. C'est le cas de l'Association de quartier Bien Vivre à Saint-Aubin, dont Olivier Greff est membre : "Ce qui nous choque c'est d'apprendre la nouvelle trois semaines avant le jour J. On ne peut pas faire marche arrière, nous nous sommes engagés avec des artistes, avec des prestataires donc on ne sait pas comment on va faire sans la Ville. Sans la Ville pas d'électricité, pas de scène donc c'est plus qu'un coup dur."

"On serait la quatrième ville de France dans laquelle la fête de la musique ne serait pas du tout en collaboration avec la Ville, c'est insensé." — Olivier Greff

Pour Olivier Greff, cette décision va à l'encontre des précédentes : "La mairie avait annoncé qu'elle voulait que des choses soient organisées dans les quartiers. Elle était prête à les accompagner comme elle l'a fait pour le 14 juillet, c'était un signe pour nous qu'au lieu de tout centraliser à un endroit, on décentralisait les évènements dans les quartiers".

L'opposition dénonce la politique d'austérité de Jean-Luc Moudenc

"Une décision incompréhensible à la sortie de deux années de pandémie, éprouvantes pour le monde de la culture, mais également pour l’ensemble de la population, privé de lieux de fêtes et de retrouvailles", écrit le groupe d'opposition "Alternative Municipaliste Citoyenne" dans un communiqué. Pour ces élus de gauche, cette décision est "le prix de l’austérité budgétaire voulue par le Maire, qui s’est exprimée notamment par des réductions de personnel".