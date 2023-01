La Maison Carrée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO ? Nîmes a rendez-vous en Arabie Saoudite en septembre

Le compte à rebours est lancé pour Nîmes et la Maison Carrée. Le Comité du patrimoine mondial vient de se réunir au Siège de l'UNESCO à Paris le 24 janvier et a acté la date et le lieu de sa prochaine session 2023. Elle se déroulera du 10 au 25 septembre à Riyad en Arabie Saoudite. A cette occasion, sera présentée la proposition d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de la Maison Carrée de Nîmes ainsi que la candidature de la Martinique, suite à l’annulation de la session 2022.

ⓘ Publicité