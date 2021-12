La Maison Carrée de Nîmes devant le comité du Patrimoine mondial de l'Unesco dans deux ans

2023 : dans deux ans, la France va présenter la candidature de Nîmes pour la Maison Carrée, devant le comité du Patrimoine mondial de l’Unesco. La Ville de Nîmes vient de recevoir un courrier de la Direction générale des patrimoines et de l’architecture actant la décision de proposer, au nom de la France, cette candidature. Ce sera lors de la 46e session du comité du Patrimoine mondial de l’Unesco.

"Appuyées de nombreux experts, nos équipes vont continuer de défendre la force du projet nîmois et prouver la valeur universelle exceptionnelle de la Maison Carrée, édifiée du vivant de l’Empereur Auguste au Ier siècle de notre ère, qui a toute sa place parmi les biens figurant déjà au patrimoine mondial" affirme Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes dans un communiqué.

Depuis 2019, la France ne peut déposer qu’un seul dossier par an pour des biens culturels, naturels ou mixtes. Après celle des "volcans et des forêts de la Montagne pelée et des pitons du nord" de la Martinique en 2022 et avant celle des "Îles Marquises" en 2024, la candidature de la Maison Carrée de Nîmes sera donc déposée en 2023.