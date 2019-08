La maison de Jules Verne à Amiens bat son record de fréquentation

Amiens, France

La maison de Jules Verne fait le plein cet été. La demeure de l'écrivain a déjà attiré 30% de visiteurs en plus depuis le début de la saison touristique par rapport à l'année dernière.

Jules et Honorine Verne ont habité pendant 18 ans cette maison bourgeoise, avec sa tour si visible dans le quartier, de 1882 à 1900. Elle a été transformée en musée en 2006. Des milliers d'objets appartenant au romancier ou à ses proches y sont exposés. La Maison Jules Verne, c'est aussi une promenade dans l'imaginaire de l'écrivain, à travers ses œuvres.

Vue de la tour de la maison de Jules Verne à Amiens, depuis la cour © Radio France - Axelle Labbé

Et ça marche : depuis 2012, le nombre de visiteurs est en hausse constante. Cette année, le musée a accueilli en moyenne 3700 visiteurs par mois contre 2700 l'année dernière. Pour la plus grande satisfaction de Bernard Sinoquet, le responsable de la maison Jules Verne : "nous sommes extrêmement contents que la maison s'installe comme point d'attrait touristique dans cette ville. Il y a avait déjà la cathédrale et les hortillonnages qui attiraient les touristes vers Amiens, maintenant la maison se positionne comme le troisième élément qui fait venir les touristes".

Et si les touristes viennent, c'est sans doute parce que "Jules Verne parle à un public très large, ce n'est pas un écrivain difficile d'accès, c'est un écrivain que le visiteur a souvent lu quand il était jeune, ça lui rappelle des souvenirs. Et c'est l'occasion pour le public familial, qu'on essaie de faire venir en nombre, d'un passage de témoin entre générations, entre les parents ou grands-parents et les enfants pour parler de leurs lectures de jeunesse".

Le cabinet de travail du romancier © Radio France - Axelle Labbé

Et même si quelques travaux de modernisation sont prévus au mois de janvier, il n'est pas question de tout bouleverser ajoute Bernard Sinoquet : "quand on visite la maison, il y a cette idée qu'on est dans les pas de Jules Verne, on s'imagine que Jules Verne va franchir la porte et venir à notre rencontre. Donc on change peu de choses, on essaie d'avoir toujours une vision prudente dans les changements, même si on faut évoluer les choses. Le numérique est peu présent dans la maison, ce sera un gros chantier dans les années à venir. Mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. L’essentiel, c'est qu'il reste cette émotion. Nous sommes chez Jules Verne, dans sa maison, là où il a écrit. Et c'est ça qui est important."

Bernard Sinoquet, le responsable de la maison de Jules Verne © Radio France - Axelle Labbé

L'an dernier, la maison de Jules Verne a reçu plus de 44 000 visiteurs. Chiffre qui devrait donc être largement dépassé cette année.