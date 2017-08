La maison de l'eau à Neuvy sur Barangeon va vous épater

Une scénographie entièrement nouvelle : la maison de l'eau à Neuvy-sur-Barangeon a fait peau neuve. Une bonne idée sortie durant les vacances, surtout si vous avez des enfants.

D'abord le moulin où vous pourrez vous amuser tout en apprenant plein de choses sur les milieux aquatiques et ensuite vous pourrez vous rendre directement sur le terrain puisque la maison de l'eau, c'est à la fois un lieu pédagogique, une tourbière que vous pouvez découvrir et un étang. La maison de l'eau a ouvert en 2001, il était donc temps de revoir la scénographie dans l'ancien moulin de Neuvy sur Barangeon. La responsable des lieux, Sandrine Hutteau est très fière de ce nouvel aménagement. La communauté de communes des villages de la forêt a investi 354.000 euros pour réaménager les lieux (grâce à 80 % de subventions versées par l'Europe, l'état et les collectivités).

L'une des salles de la maison de l'eau dans l'ancien moulin de Neuvy sur Barangeon © Radio France - Michel Benoit

Les salles sont plus lumineuses : le lieu s'est enrichi d'une salle permanente d'exposition. Les animations ont également été revues. Fini l'électronique, place à des manipulations qui permettent aux enfants d'apprendre plein de choses sur l'eau et la biodiversité qu'elle abrite.

La fresque de la tourbière comporte des niches que vous pouvez ouvrir. Elles recèlent de multiples informations sur ses habitants. Connaissez-vous le Pipit ? © Radio France - Michel Benoit

Connaissez-vous par exemple le ver Gordien, un petit alien qui s'en prend aux criquets ? Il pousse le vertébré à se suicider en se jetant dans l'eau. Ainsi le ver gordien peut à nouveau pondre des oeufs qui se développeront. Incroyable !

De nombreuses mises en scène insistent sur le respect de l'eau et sa biodiversité. © Radio France - Michel Benoit

Des découvertes surprenantes. Ensuite place à la balade autour de l'étang et dans la tourbière pour découvrir toute cette nature, mais en vrai. Plus d'informations sur :

http://www.lamaisondeleau.org/