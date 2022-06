La maison de la culture d'Amiens dévoile son programme 2022-2023

Entre concerts, pièces de théâtre et comédies musicales, quels seront les temps forts de la saison 2022-2023 à la Maison de la Culture d'Amiens ? Son directeur Laurent Dréano était l'invité de France Bleu Picardie ce vendredi 3 juin pour vous dévoiler le programme. Plus de 2500 personnes s'inscrivent chaque année pour profiter des différentes représentations de la MACU.

La saison des retrouvailles

De la comédie musicale "Chantons sous la pluie" dont le film fêtera ses 70 ans au concert de Marc Lavoine, la Maison de la Culture d'Amiens veut surtout marquer la programmation 2022-2023 comme "la saison des retrouvailles, on a voulu une programmation qui donne envie de venir sans même se poser de question, juste pour le plaisir de se retrouver en salle, de partager des moments de plaisir, de rire et de chanson", sourit Laurent Dréano.

La saison s'ouvrira en septembre avec la comédie musicale, une œuvre "indémodable, cela concerne toutes les générations", défend le directeur de la MACU. La programmation sera également marquée par une pièce de théâtre "Chansons", qui reprend le répertoire du groupe pop suédois ABBA. Les artistes locaux seront eux à l'honneur au moment du printemps 2023, avec notamment la Compagnie du berger et la Compagnie de Picardie.

Tourner la page du Covid-19

L'épidémie "était une période difficile, et là justement le public est content de revenir. L'année prochaine, on peut imaginer, que la pandémie sera derrière nous avec la couverture vaccinale", espère Laurent Dréano qui mise une programmation joyeuse et festive pour attirer le plus de monde possible. "La musique est le premier lien qui unit les uns et les autres", ajoute le directeur de la MACU, qui rappelle que Marc Lavoine ou encore Imani seront sur scène. La campagne d'abonnement pour la nouvelle saison de la MACU débutera le 10 juin.