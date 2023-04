La Maison de la montagne de Grenoble fait peau neuve

La montagne pour tous, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, et la culture : c'est désormais la triple mission que se fixe la Maison de la montagne de Grenoble , située à côté de l'Office de Tourisme, rue de la République. Après un mois de travaux, ou plutôt d'aménagements, la structure rouvre ses portes au public ce jeudi 6 avril, mais sur une plage horaire réduite (13h-18h du mardi au vendredi), 10h-13h le samedi). Le fonds documentaire a été transféré dans les bibliothèques de la Ville (mais on peut toujours consulter la presse montagne et quelques topos locaux), et désormais les conseils de balades se font juste à côté, à l'accueil de l'Office de Tourisme qui dépend de la Métropole. La compétence tourisme étant entre les mains de l'agglomération, la Maison de la Montagne qui dépend elle de la commune, réoriente ses missions.

De gauche à droite : Pierre-Loïc Chambon, directeur de la Mission montagne, et l'élu grenoblois Claus Habfast © Radio France - Lionel Cariou

L'une des priorités de la Ville, c'est la démocratisation de l'accès à la montagne. Elle le fait déjà au travers du programme "Jeunes en montagne". La Maison de la montagne est un autre outil. "La moitié des Grenoblois ne fréquente jamais la montagne, pour différentes raisons, note Claus Habfast, conseiller municipal en charge de la montagne. Nous voulons les aider à trouver le chemin vers les montagnes - pas exclusivement la haute-montagne mais aussi la moyenne montagne - ses richesses naturelles mais aussi ses richesses culturelles."

Une formation pour faire ses "premiers pas en montagne"

Et pour les Grenoblois et les Grenobloises qui n'ont encore jamais osé se lancer, la Maison de la montagne va proposer **une formation gratuite et encadrée par des professionnels pour les aider à devenir autonomes. **"On parle de petites randonnées autour de Grenoble qui peuvent être accessibles en transport en commun, souligne Pierre-Loïc Chambon, directeur de la Mission montagne de Grenoble. Mais avant de faire ça, il faut savoir regarder la météo, savoir ce que l’on met dans le sac-à-dos, se connaître aussi en termes d’effort pour faire une randonnée qui soit adaptée à son niveau, etc. On espère aussi que ce seront des ambassadeurs qui pourront ensuite dans leur quartier, autour d’eux, emmener des gens, et que cette connaissance de la montagne se développe. Une connaissance qui dès le début prend en compte les fragilités du milieu (naturel)." Cette formation baptisée "Premiers pas en montagne" et qui s'adresse en priorité sera gratuite. "On commence par une soixantaine de personnes qui seront formées en 2023 et puis si ça fonctionne bien, on pourra sans doute développer les choses en 2024" affirme Pierre-Loïc Chambon.

La Maison de la montagne accueille une exposition du photographe Martin Champon sur le travail des glaciologues © Radio France - Lionel Cariou

L'autre priorité de la Maison de la montagne, c'est la sensibilisation aux enjeux environnementaux, toujours en montagne. Et là c'est un public de pratiquants qui est notamment visé. Le conseiller municipal Claus Habfast veut que la Maison de la montagne puisse leur donner des clés pour changer les habitudes : "comment on peut être moins émetteurs de CO2, comment on peut être plus vertueux dans sa pratique, mais aussi comment on peut explorer des nouvelles manières de pratiquer la montagne". Une mesure concrète : la mise en place en juin de navette vers des départs de randonnés non desservis par les lignes de car régulières.

Un espace dédié aux cultures montagnes

Et puis la Maison de la montagne est aussi un lieu où s'exprime "la culture montagne". **"Il y avait déjà des choses mais c’est vrai qu’on veut monter d’un cran, souligne Pierre-Loïc Chambon le directeur. **Avec des expositions régulières, des conférences et des temps forts pour ne pas être seulement centrés sur le sport en montagne, mais aussi pouvoir évoquer pleins de sujets variés come le pastoralisme ou l’art en montagne." Une soirée sur le grimpeur Patrick Edlinger est par exemple prévue le 27 avril. Côté expositions, c'est Martin Champon qui ouvrira le bal dès ce jeudi 6 avril avec une sélection de photos réalisées avec des scientifiques grenoblois sur le glacier d'Argentière, dans le massif du Mont-Blanc.