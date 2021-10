La Maison du patrimoine ouvre ses portes à Sedan

Labellisée Ville d'art et d'histoire en 1999, Sedan se devait d'ouvrir un Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Tous les territoires détenteurs de ce label s'y engagent. À Sedan, ce projet au long cours se concrétise ce samedi 16 octobre avec l'ouverture de la Maison du Patrimoine.

Le bâtiment accueille une exposition permanente qui permet de découvrir les matériaux et les styles architecturaux utilisés à Sedan au fil des siècles. Quatre thèmes sont explorés plus particulièrement dans une seconde salle : la présence de la Meuse, le patrimoine religieux, le patrimoine militaire et l'industrie textile.

Le visiteur est invité à soulever des panneaux, tirer des plaquettes, manipuler des maquettes pour approfondir sa découverte. Lors du week-end inaugural, ces samedi 15 et dimanche 16 octobre, des visites théâtralisées sont proposées au public. L'entrée est gratuite.

Un dossier au long cours

La décision d'installer le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine dans les anciens bains-douches a été prise par la municipalité de Sedan après l'explosion au gaz d'octobre 2010 qui a effondré l'avant du bâtiment. Les anciens bains-douches, fermés dans les années 80, étaient alors reconvertis en maison des syndicats.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le projet aura mis 10 ans à voir le jour. "Ça a été long car il a fallu régler les dossiers d'assurance, démonter la maison, reconsolider ses fondations, la reconstruire, travailler avec des cabinets spécialisés sur la scénographie. On a eu aussi des soucis d'infiltration en toiture, et nous sommes en partie en secteur sauvegardée avec des exigences de l'architecte des bâtiments de France. Et puis le Covid nous a empêché d'inaugurer et d'ouvrir", détaille le maire de Sedan, Didier Herbillon.

La Maison du Patrimoine viendra aussi compléter la liaison entre le château de Sedan et la Meuse, dans l'objectif de multiplier les flux entre les deux sites et d'en faire profiter le centre-ville. Ce nouveau lieu répond aussi à l'envie de spécialiser les quartiers de la ville. "Là, on est dans le quartier culturel avec le pôle culturel, le pôle danse, la médiathèque, l'amphithéâtre Pierre Mendès-France et bientôt la maison de la photographie de Serge Anton", énumère le maire Didier Herbillon.

La Maison du Patrimoine aura coûté 2,15 millions d'euros dont près de 980 000 euros financés par les assurances.