La Maison France 5 au salon de l'Habitat de Caen 2019

Chaque année le Salon de l'Habitat accueille plus de 13 000 visiteurs dans les trois halls du parc des expositions de Caen. En 2019, ce sont près de 200 exposants qui présentent leurs produits, services, expertises dans le secteur de l'habitat, de la décoration, de l'équipement et du jardin.

Le Salon de l'Habitat est un lieu d'échanges et de rencontres avec les professionnels. pour faciliter ces échanges, un programme d'animations est proposé, allant du coaching déco au conseil en architecture et décoration d’intérieure, des ateliers d’art floral ou encore un espace de création artistique et artisanale afin de promouvoir les créateurs locaux.

Karine Martin et Gaëlle Cuisy de "La Maison France 5" au salon de l'Habitat de Caen

La Maison France 5 est un magazine consacré à la décoration et à l'aménagement intérieur. Depuis 2010, dans la rubrique "Changer", deux architectes Dplg interviennent. Karine Martin et Gaëlle Cuisy proposent des petites transformations chez des particuliers. Elles analysent l’état existant, puis présentent deux solutions architecturales dans le respect d’une enveloppe budgétaire souvent restreinte.

Le samedi 16 mars 2019, de 11h à 18h, Karine et Gaëlle viendront à la rencontre du public au Salon de l'Habitat. Après la visite du salon, elles seront disponibles pour des séances de dédicaces et du coaching déco.

Les architectes chroniqueuses de La Maison France 5, à gauche Karine Martin, à droite, Gaëlle Cuisy - Eric Vernazobres

Infos pratiques

Horaires : tous les jours de 10h00 à 19h00

Tarifs entrée (plein tarif) : 3 €, enfants : gratuit jusqu’à 12 ans.

Parking gratuit.

Bar et restauration sur place.