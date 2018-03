"La maison France 5" a posé ses caméras à Avignon et nous propose de partir ce vendredi soir à la découverte de la préfecture de Vaucluse. L'animateur pousse les portes de plusieurs ateliers, comme celui d'une gainerie de meubles, d'un antiquaire ou d'un peintre sculpteur. France Bleu Vaucluse a pu assister à une partie du tournage chez Philippe Balayn, artisan de papier mâché " Pap Mach". Stéphane Thebaut nous fait aussi visiter des chambres d'hôte avant de se perdre dans les rues historiques d'Avignon.

L'émission consacrée à la décoration et à l'art de vivre réunit tous les vendredis soir en moyenne plus de 800 000 téléspectateurs. Elle vise cette année le million de fans avec une nouvelle formule : une émission plus longue de 90 mn afin de dédier plus de temps aux artisans d'art Ces métiers manuels sont chers à l'animateur vedette. Pour Stéphane Thebaut "il faut redorer l'image de l'artisan notamment auprès des jeunes. _Ce sont des métiers nobles_, trop souvent méconnus et que les conseillers d'orientation ne mettent pas en valeur quand on est à l'école."

Une nouveauté cette saison : un habitant ou un architecte a carte blanche pour faire partager ses endroits coups de cœur. Les architectes Karine Martin et Gaelle Cuisy ainsi que l'architecte d'intérieur Stéphane Millet restent fidèles au rendez vous et continuent de répondre à une problématique d'aménagement dans la rubrique "Changer".

La "Maison France 5" a battu un record d'audience le 8 décembre 2017 avec une émission consacrée à la ville de Rodez avec 862 000 téléspectateurs. Rendez vous ce vendredi soir à partir de 20h50 sur France 5.

extrait du tournage © Radio France - Marie-Audrey Lavaud

