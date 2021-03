La Maîtrise de la Loire, une "école de la vie" et un "projet social" à part entière pour son directeur

Dernière semaine pour inscrire vos enfants au concours d'entrée de la Maîtrise de la Loire. Pour parler de ce cursus d'exception, nous accueillons son directeur, Jean-Baptiste Bertrand.

France Bleu Saint-Etienne Loire : la Maîtrise de la Loire, c'est l'occasion pour des enfants à partir de la 6e d'aller au collège le matin et l'après-midi, de suivre une formation artistique avec du chant, de la danse et du théâtre notamment. Pour intégrer la Maîtrise, est-ce qu'il faut avoir envie d'en faire son métier plus tard ?

Jean-Baptiste Bertrand : Il faut beaucoup aimer la musique. Il faut aimer chanter, mais on n'est pas obligé d'en avoir fait avant. C'est à la portée de tous les jeunes musiciens de la Loire.

Cette année est particulière à cause de la crise sanitaire. Comment vous est-ce que vous gérez les annulations des concerts et les déceptions qu'elles entraînent ?

Il y a beaucoup d'annulation, même si on a réussi à en faire un dans le cadre de Baroque en Forez. Ce qu'on explique aux enfants, c'est que malgré tout, ils font partie de ces enfants privilégiés qui continuent à pratiquer leur passion, parce que la Maîtrise ne s'est pas arrêtée. Tous les jours ils chantent.

Au niveau des cours également, les enfants chantent avec des masques. Comment ça se passe ?

Les enfants chantent avec des masques, c'est moins simple, on chante sur des séquences plus courtes. La distanciation est de mise, comme l'aération, la désinfection des mains. On est tenus aux protocoles de l'éducation nationale comme on est un collège.

Qu'est ce que la Maîtrise apporte à ces enfants, au-delà de l'enseignement artistique ?

La Maîtrise de la Loire est une école de musique, et une école de la vie. On apprend à vivre avec les autres : en internat, en déplacement, et on apprend la vie de troupe. La devise de la Maîtrise, c'est "Un pour tous, tous pour un."

Le chant chorale c'est l'apprentissage du collectif, c'est une notion importante pour vous ?

Tout à fait : trouver sa place au sein du collectif, trouver le son de sa voix dans son pupitre, trouver son pupitre au sein du chœur, c'est tout ce qui permet à l'enfant de devenir un citoyen solidaire et responsable.

La Maîtrise de la Loire dépend du conseil départemental. A ce titre, habituellement, vous donnez des concerts au sein des Ehpads, mais tout a dû être suspendu, on l'imagine ?

Pour l'instant on n'y va plus pour des raisons sanitaires. Ceci dit, la Maîtrise est intervenue dans les foyers de l'Aide Sociale à l'Enfance, on a tout un projet social, et on est en train de travailler avec les bébés de la pouponnière du département pour créer un répertoire musical adapté à cette pouponnière. La musique est un langage qui dit ce que les mots ne peuvent pas dire. C'est notre projet d'établissement : ce que les enfants reçoivent de la collectivité, l'enseignement gratuit, ils sont mis en situation de le partager avec les enfants de 0 à 105 ans.