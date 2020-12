La Majestic Gallery de Montsûrs fête sa réouverture juste avant Noël

En Mayenne les musées et les théâtres restent fermés à cause de la Covid-19, mais pas les galeries d'arts. À Montsûrs, la Majestic Gallery rouvre ce mardi 15 décembre, jusqu'au 24 décembre.

80 œuvres de peintres et sculpteurs seront exposées sur les deux niveaux de la Majestic Gallery. Il est même possible d'acheter ses œuvres "Faire travailler les artistes français qui ont tant souffert eux aussi du confinement, avec toutes les annulations de salons et d'expositions, est un acte de solidarité et de bon goût" explique les responsables du lieu culturel.

La saison 2021 pour cette galerie d'arts mayennaise sera aussi marquée par une remise de différents prix aux artistes, en février : le Prix de la Ville de Montsûrs, le Prix du Géant des Beaux-Arts, le Prix de la Majestic Gallery et le Prix du public. Pour ce dernier vous pourrez d'ailleurs voter grâce à une urne installée à l'entrée de la galerie.

La Majestic Gallery sera ouverte tous les jours de 15h à 19h (fermeture à 18h le 24 décembre). Ensuite, place aux horaires habituels d'ouverture.