La majorité des piscines seront ouvertes au public tout l'été dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Il sera bien possible de se rafraîchir dans les piscines de la Vienne et des Deux-Sèvres cet été. Grand Châtellerault et Grand Poitiers confirment que les centres aquatiques et autres bassins ouvriront leurs portes au public, avec quelques exceptions, liées à la ressources en eau. Pour les Deux-Sèvres, certaines piscines n'ouvriront pas pour la saison estivale.

Sur Grand Châtellerault, l'été débute sous de meilleurs auspices qu'à l'hiver 2023, où les trois piscines de Châtellerault avaient dû être fermées. Le centre aquatique "La Piscine" sera ouvert normalement. Les piscines de Naintré et Lencloître ouvriront elles en alterné : du 3 au 28 juillet pour la première, et du 31 juillet au 1er septembre pour la seconde. Dans un communiqué de presse, Grand Châtellerault précise que les autres points de baignade seront ouverts : le parc du Crémault, les aires de loisirs de Lésigny et La-Roche-Posay, ainsi que le lac de la Forêt. Des ouvertures qui interviennent dans un contexte de "tension nationale au niveau des recrutements de maîtres-nageurs", et qui pourraient être revues en fonction "de la situation de la ressource en eau."

Sur Grand Poitiers, après l'annonce de perturbations dans les années à venir à cause de travaux sur les infrastructures aquatiques, l'ouverture se fera normalement cet été. A l'exception près de la piscine du Bois de Saint-Pierre, dont le bassin adulte restera fermé au public, dans un contexte "de canicule, et compte tenu des restrictions d'eau." Après l'été 2023, Grand Poitiers se décharge de la gestion de cette piscine, tout comme celle de Saint-Sauvant.

Des ouvertures plus compliquées pour l'Agglo 2B

Dans les Deux-Sèvres, rien à signaler du côté de l'agglomération niortaise. Pour le Haut Val de Sèvre, le Centre Aquatique Intercommunal Aqua Severa sera lui aussi bien ouvert tout l'été. C'est plus compliqué du côté de l'agglomération du Bocage Bressuirais (Agglo 2B) : l'ouverture estivale n'est assurée que pour deux piscines : celles de Bressuire et Cerizay. Le centre aquatique de Mauléon, tout comme le parc de loisirs Val de Scie resteront clos cet été. Le centre aquatique de Moncoutant, ouvert uniquement pendant l'année scolaire, ne fait pas exception pour l'été 2023. L'incertitude plane toujours sur le bassin d'Argentonnay, qui vient par ailleurs d'être cédé par l'Agglo 2B au camping de la commune.