La Manche repart à l'assaut des clients parisiens avec son "Pop-Up Store"

Pour la 2e année consécutive, le département de la Manche ouvre une boutique éphémère au cœur de Paris jusqu'au 16 décembre. Le Pop-up Store accueille les clients à partir de ce jeudi pour faire découvrir plus de 300 produits de la mer et du terroir manchois

15 Rue des Halles, Paris, France

C'est L'Attitude Manche, l'agence d'attractivité qui pilote l'opération en réunissant sur un même site une cinquantaine de producteurs et d'artisans manchois. "Nous avons choisi de revenir à la même adresse au 15 rue des Halles comme l'an dernier, précise Benjamin Tétart, le directeur de l'agence, car c'est un quartier très fréquenté par les parisiens, les franciliens et les touristes qui viennent à Paris."

Cette année, il s'agit uniquement de faire découvrir les produits de la mer et du terroir manchois que les parisiens pourront consommer ou s'offrir pour les fêtes de fin d'année. "Désormais, on distingue les actions pour qu'elles soient de plus en plus efficaces, explique Benjamin Tétart. Tout au long de l'année, nous avons mené par exemple des actions pour attirer de nouveaux médecins dans la Manche ou de nouveaux salariés pour les entreprises qui recrutent. C'est pour ça qu'on ne refait pas dans cette boutique en cette fin d'année. Nous avons donc choisi d'avoir plus d'espace pour montrer encore plus de produits de la Manche des plus connus aux moins connus."

Le "Pop-Up Store" marin met en avant les produits locaux et surtout le savoir-faire de la Manche. Plus de 300 produits seront ainsi proposés dans cette boutique éphémère de 120 m² à travers 5 espaces.

La boutique est divisée en cinq espaces pour présenter les produits manchois - David Daguier

Il y a un comptoir de la mer géré par le restaurant parisien "La Cale du Cotentin". L'occasion d'y retrouver également des produits maraîchers, laitiers, mais aussi des produits de la mer comme de la terre ainsi les boissons emblématiques comme le cidre et le Calvados. Un autre espace est consacré à l'alimentation et l'épicerie fine. La boutique propose également un espace librairie, un autre dédié au tourisme et enfin un espace qui mettra en avant le savoir-faire de notre département.

Un "Brunch de la Manche" le week-end prochain à Paris

La nouveauté cette année, c'est le "Brunch de la Manche" organisé les 8 et 9 décembre, dans un restaurant du quartier non loin de cette boutique. C'est le chef Maxime Bertholle qui préparera un buffet exclusivement réalisé avec les produits manchois. Les visiteurs pourront déguster des verrines, fruits de mer, fromages, desserts et même un bar à jus.

Ce "Pop-Up Store" n'ouvrira que jusqu'au 16 décembre. "L'intérêt d'une boutique éphémère est de ne pas trop durer dans le temps. _Il faut créer la rareté_, affirme Benjamin Tétart. On a envie de la faire de la Manche un produit rare et de belle qualité. Et ça ne sert à rien de rester jusqu'à Noël car beaucoup de parisiens quittent la capitale à cette période."