EN IMAGES - La maquette du premier bateau-musée au monde s'expose sur le Vieux-Port à Marseille

Si vous n'allez pas au musée, c'est le musée qui vient à vous, en bateau ! Voilà l'idée derrière "Art explorer", le premier musée-bateau au monde dont la maquette est dévoilée à Marseille sur le Vieux-Port du 19 au 29 mai. L'occasion de réserver pour la venue de l'original, en 2023, avant son périple autour de la Méditerranée.

L'accès à la maquette, ainsi que l'entrée dans le futur bateau-musée sont gratuits. - Fondation Art Explora

Une première mondiale à Marseille

La maquette, à découvrir à partir de ce jeudi 19 mai à 13h, présente, en modèle réduit, "le futur catamaran-musée de plus de 46 mètres de long, avec une voile immense, décrit Bruno Julliard, directeur de la Fondation Art Explora qui est derrière le projet. Pendant 10 jours, on va projeter des films avec ce qu'on pourra voir à l'intérieur du bateau : une expo immersive, notamment, réalisée avec le musée du Louvre. Et tout ce qui accompagnera le bateau à chaque étape en terme de programmation musicale et artistique".

Voilà à quoi doit ressembler le bateau-musée qui va accoster à Marseille en 2023 avant un périple en Méditerranée. - Fondation Art Explora

La visite de la maquette est gratuite, tout comme l'entrée au futur bateau-musée et les animations à quai. "A partir de ce jeudi, les Marseillais pourront en profiter pour s'inscrire pour 2023, indique Bruno Julliard. Nous pensons qu'il y aura un peu de monde, donc prenez vos précautions, venez découvrir cette maquette maintenant et vous inscrire dans la foulée pour la vraie visite !"

Pourquoi avoir choisi Marseille pour cette première mondiale ? "Le premier parcours de ce bateau itinérant, ce sera la Méditerranée, dans une quinzaine de pays et plus de 20 ports. Marseille aussi parce que le bateau est français, et puis quelle plus belle ville pour symboliser la diversité, la coopération artistique que Marseille ? Il n'y en avait pas d'autre" sourit Bruno Julliard.