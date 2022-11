La Marche de la Terreur fait frissonner 250 personnes dans les bois de La Glacerie

"Bienvenue petits humains...". Une voix inquiétante, une petite musique angoissante et nous sommes déjà dans l'ambiance pour la Marche de la Terreur . Une soirée d'Halloween pour adultes à laquelle ont participé 250 personnes ce samedi 5 novembre. Dans les bois du village de la Verrerie à La Glacerie et à la nuit tombée, elles ont suivi un parcours de quatre kilomètres ponctué de saynètes sur le thème des peurs de l'enfance.

ⓘ Publicité

Une édition sur les peurs de l'enfance

Joëlle est venue avec ses deux amies Stéphanie et Hélène "pour se faire peur". "Mais du coup, je ne suis pas habituée donc ça marche vachement bien !" Maison de poupées qui se transforme en maison de l'horreur, rencontre avec le Père Fouettard ou encore plongée dans les contes de Perrault, à chaque fois, l'effet est réussi.

160 bénévoles sont sur le parcours de la Marche de la Terreur pour faire frissonner les participants. © Radio France - Chloé Martin

"On a essayé de représenter toutes les peurs qu'on a dans l'enfance", explique Anne Brémont, secrétaire de l'association Village des Goublins qui organise l'événement. "On passe par plein de types de peurs différentes, on a la peur surprise, le malaise, les peurs un peu gênantes ou des situations un peu glauques."

loading

"J'ai autant rigolé que j'ai eu peur" - Joëlle, une participante

Passage chez le dentiste pour les participants de la Marche de la Terreur. © Radio France - Chloé Martin

"Ah moi, la tronçonneuse... Je me suis agrippée à toutes les personnes qui passaient et j'ai hurlé ! J'ai autant rigolé que j'ai eu hyper peur", raconte Joëlle. "On s'est surtout marré voir les autres avoir peur", s'amusent Florian et Vianney. Tout le groupe d'amis ressort de cette marche ravi. "C'est vraiment bien organisé, je comprends que les places partent super vite."

loading

Le résultat d'un an de travail de la part de 160 bénévoles

Presque toutes les places ont été vendues en moins de trois minutes. "C'est un concept inédit et ça plaît. Il n'y a pas beaucoup d'autres événements d'Halloween pour les adultes dans la région", constate Anne Brémont. Mais cela demande aussi une grande organisation. "C'est le fruit d'un an de travail de la part de 160 bénévoles. On a un fil rouge et chacun vient avec son idée. C'est un gros boulot de décor et de costumes", explique-t-elle.

Les décors, costumes et scénarios ont nécessité un an de travail pour les quelque 160 bénévoles. © Radio France - Chloé Martin