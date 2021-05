La Marine Nationale lance sa marque associée notamment à des entreprises manchoises

Ce jeudi 6 mai, la Marine nationale ouvre sa boutique en ligne entièrement dédiée à des produits dérivés portant la toute nouvelle "griffe" Marine nationale. Et parmi les produits disponibles, des vêtements et des parapluies conçus dans la Manche.

On a coutume de dire que l'uniforme, ça fait rêver. Notamment ceux de la Marine. Et bien c'est en partant de ce constat que l'idée a germé de développer toute une gamme de produits mis en vente sous la marque Marine nationale. "Nous avons souhaitez privilégier des produits fabriqués en France et ayant un lien avec la mer", explique le Capitaine de vaisseau Eric Lavault, porte-parole de la Marine nationale.

Améliorer le quotidien des Marins

Dès ce jeudi matin, en se rendant sur le site de vente en ligne boutique.marinenationale.gouv.fr il sera possible de trouver des montres, des livres, de l'épicerie fine, ou encore des parapluies et des vêtements estampillés Marine nationale. "L'objectif, il est avant tout en terme d'image", précise Eric Lavault avant d'ajouter que "l'argent récolté grâce à la vente des 67 références disponibles permettra de soutenir les oeuvres sociales de la Marine, mais aussi d'améliorer le quotidien des marins en mer en dotant les salles de détente de nouveaux équipements".

Deux entreprises manchoises dans l'aventure

La Marine nationale s'est associée pour cette première avec plusieurs marques représentatives du made in France, dont deux maisons manchoises. "Nous avons choisi les Parapluies de Cherbourg qui font face aux bourrasques de vent, ce qui parle aux Marins, mais aussi les Tricots Saint-James, une entreprise associée au monde de la mer, et qui va proposer des vêtements aux couleurs de la Marine".