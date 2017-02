La maroquinerie de l'Indre et Vuitton exposent leurs destins croisés à Issoudun

La maroquinerie de l'Indre fête cette année ses cent ans. Pour l'occasion, le musée d'Issoudun propose une exposition comportant de nombreuses pièces de la marque Vuitton, propriétaire de l'entreprise berrichonne depuis 1988.

C'est l'histoire d'une petite entreprise berrichonne qui croise celle d'une grande marque de luxe parisienne. Au début des années 80, le maroquinier Louis Vuitton, en plein essor, cherche à se développer. Il s'intéresse alors à une entreprise familiale, créée en 1917, place de la Croix-de-pierre à Issoudun : la maroquinerie de l'Indre. Dans un premier temps, l'atelier berrichon n'est qu'un sous-traitant. En 1988, il devient propriété du groupe de luxe. "A l'époque, Louis Vuitton cherche à collaborer avec des sociétés qui ont un vrai savoir-faire et une vraie tradition artisanale dans la maroquinerie", explique Jean-Marie Tizon, l'actuel directeur des sites Vuitton d'Issoudun et Condé.

Louis Vuitton s'est d'abord fait connaître en créant des malles de voyage. La création de sacs à main est venue plus tard. © Radio France - Sarah Tuchscherer

80 malles et sacs à main exposés

C'est cette histoire qu'expose, du 11 février au 9 avril, le musée de l'hospice St-Roch d'Issoudun. Dans une grande salle aux murs teintés de bleu, près de 80 pièces (malles et sacs à main) ont été rassemblées. La plupart sont siglées avec les fameuses initiales LV. D'autres rappellent les débuts de la maroquinerie de l'Indre (déjà, l'atelier issoldunois était spécialisé dans le traitement des cuirs exotiques, peaux de serpent notamment).

Plus de 500 salariés de Vuitton dans l'Indre

Aujourd'hui, Vuitton possède deux sites dans l'Indre : l'un dans la zone industrielle Limoise, à Issoudun, l'autre ouvert en 2002 à Condé. Ils emploient plus de 500 personnes, parmi elles, un certain nombre de jeunes issus de la filière Métiers du cuir proposée par le lycée professionnel D'Alembert à Issoudun. De ces ateliers sortent certains des modèles les plus emblématiques de la gamme, notamment le sac Capucine, l'un des plus vendus par la marque ces dernières années.