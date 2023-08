La marque Lego lance une maquette de Concorde en partenariat avec Airbus

Enfant turbulent s'abstenir, la marque Lego lance pour la première fois en septembre le modèle en briques de l'iconique Concorde. Conçu pour les passionnés et les collectionneurs de plus de 18 ans, l'objet supersonique comporte plus de 2.000 pièces et coûte 200 euros.

Plus de 2.000 pièces, un bel objet à 200 euros. - Lego © Le célèbre groupe danois Lego qui a fêté l'an dernier ses 90 ans lance en septembre 2023 un tout nouveau modèle inédit, l'avion supersonique mythique Concorde, né à Toulouse et dont on célèbre cette année le 20e anniversaire du tout dernier vol. ⓘ Publicité L'objet fait fait près d'un mètre de long. - Lego © En boutiques Lego ou sur Internet Ce modèle réduit conseillé aux adultes comporte 2.083 pièces. En collaboration avec Airbus, il est une reproduction fidèle de l'avion, qui peut être exposé à l'aide du support de présentation, soit en mode vol, soit en mode incliné pour le décollage et l'atterrissage. L'intérieur a aussi été reconstitué, la cabine, le train d'atterrissage fonctionnel et le toit amovible. Le Concorde Lego sera vendu au grand public à partir du 7 septembre, au prix de 199,99 euros. Il sera disponible sur Internet ou en boutiques Lego : près de Toulouse seulement à Blagnac sinon à Lyon, Nantes, Rennes, Marseille, Toulon ou encore Lille et Strasbourg. Le socle du modèle réduit. - Lego © Lego est aussi l'objet d'une exposition cet été à Toulouse au Bazacle, "The Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO®". Près de 70 sculptures XXL en Lego, construites par un artiste américain, sont exposées jusqu'à la fin de l'été. À lire aussi PHOTOS - The Brick, l'expo Lego événement à l'espace Bazacle de Toulouse