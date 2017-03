La marseillaise Imane a conquis le jury de The Voice

La marseillaise Imane âgée de 16 ans a conquis les quatre coachs de l'émission de TF1 samedi soir avec sa reprise très personnelle de "Je ne tiens pas debout" de Christine And the Queens. Elle se confie sur France Bleu Provence

Imane a conquis le jury de The Voice sur TF1 samedi soir. Cette jeune marseillaise de 16 ans a fait une reprise remarquée de "Je ne tiens pas debout" de Christine And the Queens avec des sonorités africaines lors des auditions "à l'aveugle".

La chanteuse Zazie notamment a été émue aux larmes

"Tout le lycée était à fond derrière moi" (Imane)

Après l'émission, Imane, d'origine comorienne, redoutait son retour au lycée de la Fourragère à Marseille (12e) où elle est en classe de 1ère. Elle explique sur France Bleu Provence qu'elle veut avant tout "vivre normalement". "J'essaie de me faire la plus petite possible mais tout le monde dans le lycée était à fond avec moi" raconte Imane qui dit "espérer pouvoir étonner encore et continuer à en surprendre plus d'un et toujours en donnant de bonnes ondes et de bonnes énergies".

La musique une histoire de famille

Chez Imane, la musique c'est une affaire de famille. Pendant l'émission, c'est d'ailleurs à son père qu'elle a fait appel pour le choix du coach. Sa mère raconte qu'elle chante du chant traditionnel et que sa fille a été bercée par cette musique. Quant à son père, il affirme, fier de sa fille, qu'"elle va pouvoir encore donner ce qu'elle peut donner et montrer la capacité qu'elle a".