La maternité suisse d'Elne sélectionnée pour le loto du patrimoine

La maternité suisse d'Elne figure dans la liste des 100 nouveaux monuments en péril retenus pour l'édition 2023 du loto du patrimoine.

Une excellente nouvelle pour ce bâtiment emblématique de l'Histoire des Pyrénées-Orientales qui a fermé ses portes à la fin du mois d'avril pour raisons de sécurité suite à l'aggravation de fissures en façade et sur l'escalier ( les murs ont été construits au XXe siécle sans fondations sur l'ancien lit du Tech dont le sol est devenu instable) Le cout des travaux est estimé à prés de 900.000 euros.

Depuis une souscription publique a été lancée en France et en Espagne pour sauver cette maternité d'Elne fondée par Elizabeth Eidenbenz , infirmière suisse qui a accueilli pendant la seconde guerre mondiale des femmes enceintes qui fuyaient le franquisme. Près de 600 bébés sont nés dans cette maison. Pour l'instant 30 000€ ont été collectés.

"On a fait un pari"

Cette sélection dans le loto porté par Stéphane Bern est donc un vrai soulagement pour Annie Pezin : "C'est un dossier qu'on travaille depuis presque deux ans et je vous avoue que c'est génial! explique l'adjointe au maire d'Elne en charge du patrimoine. Je flotte sur mon petit nuage depuis que je le le sais. On a fait un pari en présentant la maternité suisse car sur ce loto, candidatent beaucoup d'églises, de châteaux, de remparts. Mais on a un monument exceptionnel par son histoire et on a fait le pari de présenter celui ci pour être un peu au dessus du lot. On a des problèmes structurels très importants.

De gros travaux à réaliser très vite

Le site est fermé depuis le printemps. De premiers travaux d'urgence ont été réalisés comme l'étayage de l'escalier principal en marbre ou encore la pause de filets pour protéger les corniches. La verrière est aussi sous surveillance. "Donc chaque goutte alimentera le travail à faire" insiste Annie Pezin*.*

Béatrice Verhille technicienne responsable du pôle culture et patrimoine à la mairie d'Elne se réjouit aussi de cette sélection pour le symbole du bâtiment : "C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous de pouvoir compter sur le loto du patrimoine. Le bâtiment est porteur d'une telle histoire d'entraide et d'espoir que c'est au-delà d'un simple bâtiment".

Un lieu porteur d'humanité

Pour l'écrivaine et historienne Hélène Legrais, autrice d'un livre sur la maternité d'Elne (Les enfants d'Elizabeth), cette inscription sur la liste du loto du patrimoine est une excellente nouvelle pour sa rénovation mais aussi la notoriété du château : "c'est un phare d'humanité qui a éclairé un océan de barbarie pour les femmes, qui étaient internées dans les camps après la Retirada. C'est un symbole extrêmement fort. Mais les Français sont moins directement concernés que forcément ceux du sud des Pyrénées. On n'a pas une grand-mère, une grande tante qui a donné naissance à un enfant à la maternité. Et donc j'espère oui, que ce loto du patrimoine - parce qu'il va y avoir de la publicité, la télévision, la radio partout! - Eh bien, on va faire aussi parler de la maternité d'Elne en France. Que certes, en 1939 et dans ces années-là, il y avait des camps sur la côte : à Argelès, Saint-Cyprien, Le Barcarès et le camp de Rivesaltes ensuite. Mais cette sélection va permettre de rappeler qu'il y a aussi des gens qui se sont mobilisés pour donner un avenir aux vaincus et leur donner de l'espoir. Et ça, c'est un message plus que jamais d'actualité."