La matinale de France Bleu Occitanie sur France 3

Ce lundi 7 janvier, France Bleu et France 3 s'associent autour du projet de matinale filmée. Dans le cadre d'une expérimentation lancée en Occitanie et à Nice, la matinale de votre radio va être filmée par les équipes de la télévision publique.

Toulouse, France

C'est une rentrée 2019 très particulière pour nous. Le grand coup d'envoi de la matinale filmée de France Bleu Occitanie va être donnée ce lundi à 7h. Ceux qui nous écoutent tous les jours à la radio en Occitanie pourront donc aussi nous voir sur France 3, du lundi au vendredi entre 7h et 8h40, avec une matinale en son et en vidéo.

Comment est née cette idée ?

La locale basée à Toulouse a été choisie, avec celle de Nice, pour expérimenter ces matinales filmées pendant six mois. Un projet qui se situe dans le cadre d'un projet de rapprochement voulu par le gouvernement. Il demande d'abord à France 3 de produire plus de programmes, et puis aux deux médias publics des régions de se "rapprocher". Assez naturellement cette idée de matinale commune, au grand carrefour d'audience de toutes les locales de France Bleu, a donc vu le jour. Toulouse et Nice ont été choisies avec une idée forte : ne pas faire de la télévision mais bien de la radio filmée comme cela existe déjà chez nos voisins belges ou anglais.

A quoi ça va ressembler ?

Rien ne change pour l'auditeur mais le produit est agrémenté pour le téléspectateur. Il y aura des photos et des vidéos des reportages, les titres de l'actu, des cartes météos, des belles images de la région. Les auditeurs et téléspectateurs pourront d'ailleurs nous proposer leurs photos qui seront diffusées dans cette matinale. Les meilleurs moments l’émission seront aussi à retrouver à partir de ce lundi sur nos réseaux sociaux.

Si l'expérience est concluante dans six mois, le projet pourra être reproduit sur d'autres locales du réseau France Bleu.

Pour nous écouter et nous voir donc, du lundi au vendredi, rendez-vous sur le canal 3 de la TNT. Pour les box : 317 chez Orange et Free, 447 chez SFR, 486 chez Bouygues et enfin 310 sur une Darty Box.