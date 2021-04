C'est la fin de l'aventure The Voice pour Margaux Joubert, une chanteuse originaire de Ménil. Elle n'a pas assez convaincu son coach Marc Lavoine avec le battle qu'elle a mené ce samedi 3 avril.

La Mayennaise Margaux Joubert éliminée de l'aventure The Voice sur TF1

Margaux Joubert, la jeune chanteuse originaire de Ménil est finalement éliminée ce samedi 3 avril de l'émission The Voice sur TF1. Elle perd son battle face à Louise Mambell en interprétant "What's up" de 4 Non Blondes. Son coach Marc Lavoine ne l'a pas choisie.

Un très grand bravo à elle pour ce beau parcours !

Cette étudiante de 20 ans en dernière année de comédie musicale a déjà un projet pour le mois de juin. Elle va se produire avec Timéo Basse, le chanteur originaire de Craon qui avait participé à The Voice Kids, à l'Espace Mayenne de Laval.