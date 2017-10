La Mayenne fait sa promo outre-manche, des journalistes anglais sous le charme

4 journalistes de la presse touristique et de loisirs britannique ont passé plusieurs jours dans le département. Une opération de promotion montée par Mayenne Tourisme.

Ils ont visité Ste-Suzanne, les grottes de Saulges, le musée Robert Tatin, le Lactopole, ont fait du bateau sur la rivière, une ballade sur la vélofrançette. Ils ont déjeuné et dîné dans les meilleurs restaurants du département. So beautiful ! Cette reporter du magazine "Good Life France" promet de tout faire pour que ses compatriotes découvrent, à leur tour la Mayenne : "je n'ai vu qu'une partie de la Mayenne, ce n'est pas assez et je reviendrai pour tout voir. Les châteaux, la culture et surtout la rivière, avec les arbres et les couleurs de l'automne, c'est absolument merveilleux ! J'espère que beaucoup de monde viendra ici. Des Anglais ne connaissent pas encore et bientôt ils sauront qu'il faut venir en Mayenne".

Michel Talvard, le directeur de Mayenne Tourisme, met les petits plats dans les grands pour séduire la presse anglaise. Et il espère que cette petite virée journalistique aura un impact : "Les publications de ces 4 journalistes, c'est entre 800.000 et 1 million de personnes que l'on peut atteindre. Ils auront ainsi une information sur les séjours et sur toutes les activités et animations dans notre département".

Les Britanniques restent la première clientèle touristique du département devant Les Allemands, les Belges et les Néerlandais. S'ouvrir à d'autres continents ça fait partie des objectifs de Mayenne Tourisme qui regarde notamment du côté de l'Asie, la Chine et le Japon.