La médaille d'or de la meilleure saucisse de Montbéliard revient à Morteau Saucisse

L'édition 2020 du concours régional de la saucisse de Montbéliard IGP a distingué trois lauréats. La médaille d'or revient à l'entreprise Morteau Saucisse, basée à Morteau (Doubs). La Maison Bonnet, à Besançon (Doubs) remporte l'argent. Et la firme André Bazin de Breuches-lès-Luxeuil (Haute-Saône), repart avec la médaille de bronze.

Organisé par l'Association de défense et promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté, ce concours a réuni, cette année, 22 fabricants. Les saucisses ont été goûtées par un jury d'une soixantaine de personnes qui ont basé leur choix sur le fumage, l'aspect, la couleur, l'odeur et le goût, lors de deux cessions de dégustation.

Ce concours existe depuis 2016. Pour rappel, la saucisse de Montbéliard bénéficie d'une indication géographique protégée depuis 2013. L'association indique également que 5300 saucisses de Montbéliard sont mangées chaque année, qu'elles sont issues de viandes produites par 160 éleveurs et transformées par 22 fabricants.