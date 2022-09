La médiathèque d'Albert teste le libre accès en dehors des horaires d'ouverture

Ce la vous est sans doute déjà arrivé : vous aimeriez passer à la bibliothèque, mais vous n'avez pas le temps de vous y rendre pendant les horaires d'ouverture. La médiathèque d'Albert a elle décidé d'ouvrir en dehors de ses horaires habituels. Depuis la mi-août, le site propose à ses abonnés d'accéder aux collections en toute autonomie.

Une première en France

Ce système "Open +" est déjà proposé à Bruxelles, en Belgique, il est testé pour la première fois en France. Avec une carte d'abonné, qui est gratuite, vous pouvez maintenant entrer dans le bâtiment, emprunter des livres, vous installer pour lire, travailler ou faire un jeu de société. Tous les espaces sont accessibles. Pour l'instant, la médiathèque est en accès libre le lundi de 14h à 17h et pendant les vacances scolaires les mardi et vendredi de 9h à 12h, mais les horaires pourraient être étendus, par exemple le dimanche.

L'espace jeunesse est également accessible © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

"On a eu de la demande, notamment des commerçants dont le jour de repos est le lundi et des étudiants, pour pouvoir venir davantage pendant les vacances scolaires, explique Chloé Dersigné, directrice du réseau des médiathèques dans la Somme. Mais le service proposé n'est pas tout à fait le même, précise-t-elle. Il n'y a pas d'animation, pas de conseil, pas d'accueil, vous ne pouvez pas emprunter de jeux et on ne prête pas de portables".