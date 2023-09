La médiathèque de Bagnères-de-Bigorre passe à l'abonnement gratuit

Dorénavant, les résidents à l'année et les touristes n'auront plus à payer pour emprunter à la médiathèque

La carte d'abonnement à la médiathèque de Bagnères-de-Bigorre est maintenant gratuite. Depuis le 1er septembre, la communauté de commune des Hautes-Pyrénées (qui finance intégralement la médiathèque) a pris la décision de ne plus faire payer le droit d'emprunter des livres, des CD ou des films. Jusqu'ici, les habitants de la communauté de commune devaient débourser huit euros par an pour leur carte de membre. Les curistes et les visiteurs, nombreux à Bagnères-de-Bigorre, pouvaient prendre un abonnement temporaire à 10 euros le mois. Une décision qui ne coûtera finalement pas grand-chose à la communauté de commune. Entre 4 000 et 5 000 euros selon François Roux, le vice-président en charge des équipements culturels.

Plus de 60 % des médiathèques sont déjà gratuites en France

De plus en plus de médiathèques françaises adoptent le modèle gratuit. Selon l'association des bibliothèques de France, plus de 60 % ne feraient plus payer leurs cartes d'abonnement. À Lourdes et à Tarbes, c'est gratuit depuis 2021. Pour la directrice de la médiathèque de Lourdes : "ça n'a eu que des effets positifs. Des familles qui n'avaient plus les moyens de se payer une carte de bibliothèques ont pu venir. La gratuité encourage à venir à la médiathèque, même si on n'emprunte rien."

La gratuité des médiathèques semble bien accroître leur fréquentation. Mais elle soulage également la charge administrative des employées. Un abonnement payant, c'est une régie de recette à gérer, avec tout ce que ça implique de temps et de formation. Ça demande aussi de tenir la caisse, de gérer les comptes et surtout de se rendre une fois par semaine au trésor public pour y déposer les revenus. Pour certaines médiathèques, ça peut prendre jusqu'à une demi-journée. Autant de temps que les bibliothécaires pourront consacrer à la médiation et à l'information.