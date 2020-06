La médiathèque de Royère-de-Vassivière en service "à emporter", avant une réouverture partielle le 16 juin

Plus de deux mois sans pouvoir rendre ses livres ou en emprunter d'autres : l'attente s'achève aujourd'hui pour les abonnés de la médiathèque de Royère-de-Vassivière (Creuse). Elle met en place un service "à emporter" qui sera suivi le 16 juin d'une réouverture partielle des locaux.

Du 2 au 13 juin inclus, la médiathèque reste fermée, mais il est donc possible d'aller rendre des documents et d'en récupérer d'autres, préalablement réservés. Tout se passe sur rendez-vous, les matins uniquement (9h-12h30), les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Pour réserver c'est très simple : après consultation du catalogue en ligne, vous pouvez appeler par téléphone (05 55 64 12 05) ou envoyer votre liste par mail ou message Facebook. Sur place, il faut venir seul et masqué.

A partir du 16 juin, la médiathèque rouvre partiellement ses portes : les matins uniquement de 9h à 12h30 et sur les jours d'ouverture habituels (mardis, mercredis, vendredis et samedis). Les locaux seront réorganisés pour l'accueil du public. L'équipe de la médiathèque espère ensuite rouvrir les locaux "à plein temps", mais reste en attente des annonces gouvernementales.