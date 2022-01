"La meilleure boulangerie de France" de retour en Côte-d'Or : Louis Tortochot a plein de projets

Trois boulangeries de Dijon et de Seurre seront mises à l'honneur dans l'émission de M6 "la meilleure boulangerie de France" à partir de lundi. Le vainqueur de l'édition 2019, Louis Tortochot, patron de la boulangerie Du pain pour demain profite toujours de la notoriété de l'émission

France Bleu Bourgogne : Louis Tortochot, vous avez remporté l'émission en 2019, quelles ont été les retombées ?

Louis Tortochot : Un plus d'activité, ça, c'est sûr. L'émission était diffusée fin novembre 2019. On a eu forcément énormément de curieux, des gens qui venaient de Suisse, par exemple. Des gens qui étaient prêts à faire des kilomètres pour venir nous voir donc on a eu trois mois très intenses. Et puis, juste après c'était le premier confinement. Après, ça se tasse un peu de toute façon, mais il reste quand même la notoriété. Les gens nous reparlent de l'émission, surtout quand elle est en cours de diffusion, c'est toujours sympa.

Aujourd'hui, vos clients ce sont uniquement des Dijonnais ou vous avez encore des gens qui viennent de loin ?

On a toujours des curieux qui font la route. Par exemple, quand ils descendent dans le sud ou vers la montagne, ils s'arrêtent à Dijon. Ils font un petit crochet. Ça arrive encore. On a aussi beaucoup de gens qui viennent de la campagne parce qu'ils viennent travailler à Dijon.

On a une équipe qui est un peu plus grande, un petit peu plus de matériel. On a fait au mieux parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais on a poussé les murs comme on a pu.

Le prix de certaines matières premières comme le beurre s'est envolé. Est-ce que votre image de marque vous protège un peu plus que vos collègues ? Est-ce que vos clients sont prêts à payer un peu plus cher parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de la qualité ?

C'est certain qu'il y a un crédit confiance qui est plus important. Mais j'essaie d'en être digne. Mes prix sont malgré tout maîtrisés. La galette par exemple est au même prix que l'année dernière. Je n'ai pas augmenté. Il y a des répercussions sur certains autres articles parce qu'il y a des trucs qui sont incompressibles. Mais globalement, on ne peut pas profiter de la situation parce qu'avant tout on reste quand même un commerce de proximité.

Et il y a des choses qui vont évoluer dans votre boulangerie dans les mois à venir ?

On vient de mettre en place la livraison sur Dijon via le site Internet. On va mettre aussi en place la personnalisation en ligne parce que vous savez qu'on fait des croissants personnalisés et donc vous pourrez les personnaliser directement sur le site Internet, un peu comme une story Instagram. Vous faites votre croissant, vous commandez et vous venez le chercher le lendemain ou vous vous faites livrer.