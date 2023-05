La meilleure danse folklorique de France : les malouins de Quic en Groigne représentent la Bretagne

"Lorsqu'on nous a sollicité pour participer à l'émission, on n'a pas hésité, on y allé à fond" lance Karl Blanchet, l'un des chorégraphes de la troupe de Quic en Groigne de Saint-Malo. Les danseurs et les musiciens ont travaillé pour mettre au point des séquences courtes "percutantes" pour convaincre le jury de l'émission "la meilleure danse folklorique de France". Une quarantaine de danseurs et musiciens malouins ont fait le déplacement jusqu'au Royal Palace, en Alsace où avait lieu le tournage de l'émission. "On a fait un panel de danse connue du grand public, avec une gavotte par exemple" explique Nathalie Radin, l'une des danseuses et présidente de l'ensemble Quic en Groigne. Le jury à convaincre est composé de l'ex Miss France Mareva Galanter, l'animateur Vincent Niclo, le journaliste Laurent Luyat et Caroline Margeridon.

Deux prestations de quelques minutes pour convaincre

La troupe réalise deux passages de deux minutes à peine "il faut être efficace, et puis c'est à 360 degrés avec les caméras de télévision, il faut être parfait" explique le chorégraphe. "On espère surtout que les spectateurs de l'émission vont dire Waouh, c'est super ce que font ces danseurs". Les malouins vont défendre les couleurs de la Bretagne, avec des costumes de Saint-Malo, mais aussi des costumes empruntés à d'autres cercles celtiques bretons. Avec tout ça, les Bretons peuvent-ils gagner ? "On espère faire au moins aussi bien que le cercle celtique de Kerfeunten de Quimper qui était en compétition l'an dernier". Une compétition remportée l'année dernière par la Nouvelle Aquitaine. "Mais quoi qu'il arrive, cela restera une belle aventure, et une belle vitrine pour la troupe" estiment les malouins.