VIDEO - La meilleure galette des rois du Haut-Rhin est chez Serge Imhoff à Colmar !

C'est Serge Imhoff, boulanger-pâtissier à Colmar, qui a remporté la galette d'or 2017. Cette compétition récompense chaque année, la meilleure galette feuilletée à la frangipane du Haut-Rhin. Serge Imhoff est installé depuis 15 ans à Colmar. Il nous dévoile ses secrets de fabrication.

Serge Imhoff est très fier de ce prix. Ce boulanger-pâtissier installé à Colmar, au 5 Rue Fleischhauer, a remporté cette semaine, la galette d'or 2017. Elle récompense la meilleure galette feuilletée à la frangipane du Haut-Rhin. Un concours lancé chaque année par la Corporation des Boulangers du Centre Alsace. Serge Imhoff a déjà plusieurs autres récompenses à son tableau de chasse : baguette d'or et kouglof d'or.

Sa recette : une bonne crème d'amende et une cuisson suivie

Pour décrocher ce titre de meilleure galette du Haut-Rhin, Serge Imhoff mise sur les produits de qualité bien sûr. _"Il ne faut pas faire trop mousser la pâte d'amende, bien torréfier les amendes. Le four ne doit pas être trop chaud et bien laisser sécher la galette au four, pour qu'elle soit croustillante au final", commente le boulanger-pâtissier.

Serge Imhoff dévoile les secrets d'une bonne galette

Un titre qui pourrait booster les ventes de galettes cette année

Avec ce titre de "galette d'or dans le Haut-Rhin, Serge Imhoff succède à Raphaël Kempf, qui est installé aussi à Colmar. Chaque année, il table sur la vente de 1 200 galettes, mais ce titre devrait augmenter significativement les ventes, aux alentours de 20 à 30% en plus. Pour une galette pour 4 personnes, comptez 9 euros et 13 euros pour une galette pour 6 personnes.

Une belle récompense en tout cas pour cette petite entreprise. Serge Imhoff est installé à Colmar depuis 15 ans.

Rencontre avec Serge Imhoff

La meilleure galette des rois est à Colmar