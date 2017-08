La mémoire de Chausey sauvegardée

Chausey, c'est un petit archipel situé au nord de la baie du Mont-Saint-Michel à une vingtaine de kilomètres au large de Granville. Et aujourd'hui pour conserver la mémoire de l'île, on recueille la parole des habitants.

Chausey, petit paradis normand abrite plusieurs dizaines de maisons, occupées surtout en été. L’hiver, seule une petite dizaine de Chausiais y résident : pêcheurs, agriculteurs, gardes du littoral et ponctuellement entreprises intervenant sur l’île. Les gardiens de phare ont quitté l’île en 2008. Et aujourd'hui pour conserver la mémoire de Chausey, on recueille donc la parole de ceux qui ont toujours vécu sur l'archipel, toute une génération d'îliens, attachés à leur "caillou" comme il l'appelle.

Le passé gage d'avenir

C'est Elisabeth Nodinot biographe familiale à Coudeville sur Mer qui est chargée de ces portraits d'hommes ou de femmes, ces habitants, mémoire des lieux. Et quand elle parle de Chausey, l'auteure a les yeux qui brillent : "c''est beau, incroyable, les lumières et le temps changent. C'est superbe. C"est en parlant avec les habitants que j'ai compris que beaucoup allaient vieillir et qu'il était indispensable de conserver leur mémoire" . le projet est alors né avec l'aide de l'association "Le vent coulis" soutenu par la ville de Granville, le département de la Manche et le conservatoire du littoral.

Cela fait déjà plusieurs mois qu'Elisabeth Nodino va à la rencontre des chausiais. Des agriculteurs mais aussi des pêcheurs : "ces pêcheurs, caseyeurs qui traquent le homard, quand ils parlent de leur passion ils sont touchants, émouvants et passionnants. " L'idée c'est que la mémoire de l'archipel résiste, que le passé serve aussi d'avenir : "il y a de jeunes pêcheurs qui s'installent à Chausey mais ils ont besoin du passé pour se construire". 14 portraits ont déjà été réalisés, tout n'est pas terminé. Objectif : une exposition photo et un livre en 2018.